Азербайджанцы продолжают собирать гумпомощь для пострадавших от землетрясения в Турции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается сбор гуманитарной помощи гражданами Азербайджана для пострадавших во время землетрясения в Турции.

Как сообщает Trend, гуманитарная помощь собирается в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева, расположенном на Тбилисском проспекте в Баку.

Отметим, что вчера Посольство Турции в Азербайджане и Генеральное консульство в Нахчыване обратились за помощью к гражданам Азербайджана.

После этого были организованы пункты сбора гуманитарной помощи в мебельном магазине Doğtaş по адресу: г. Баку, пр. Бабека 27.

В Нахчыване сбор организован в здании Генерального консульства по адресу: г. Нахчыван, пр. Гейдара Алиева 17.

6 февраля в Турции произошло землетрясение. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения достигло 6234 человек, пострадавших - 37 011 человек.

В первый день трагедии, 6 февраля, по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева спасательные силы быстрого реагирования МЧС Азербайджана в количестве 420 человек были отправлены в Турцию в целях поддержки поисково-спасательных операций, проводимых в районе землетрясения.

7 февраля самолетом в Турцию были отправлены мобильный полевой госпиталь МЧС и группа из 41 специалиста. Следующим самолетом были отправлены палатки для размещения людей, пострадавших от землетрясения, одеяла и обогреватели, а также три контейнера для мобильного полевого госпиталя.

Также по поручению Первой леди Азербайджана, Фонд Гейдара Алиева направляет в братскую страну гуманитарную помощь.

8 февраля посредством 13 транспортных средств специального назначения в Турцию направлена очередная гуманитарная помощь министерства по чрезвычайным ситуациям.

В гуманитарную помощь для размещения людей, пострадавших от разрушений, входят 260 палаток, 300 кроватей, 2 генератора большой мощности, 8000 комплектов одежды, 20000 пар носков, 350 столов, 1000 стульев, 5000 полотенец и другие предметы первой необходимости.

Кроме того, в братскую страну был отправлен самолет с гуманитарной помощью МЧС Азербайджана. В гуманитарную помощь входят 115 палаток, 140 кроватей, 1448 одеял, 90 обогревателей, 300 столов, 1000 стульев, 2000 полотенец и другие предметы первой необходимости.