Азербайджан и Турция всегда первыми приходят на помощь друг другу – Рашад Джабирли

БАКУ /Trend/ - MÜSİAD Azеrbaycan со своими азербайджанскими партнерами и НПО создали платформу поддержки «Братская помощь».

Об этом сказал в среду председатель правления MÜSİAD Azеrbaycan Рашад Джабирли в ходе презентации платформы поддержки «Братская помощь» в Бакинском доме МСБ.

По его словам, Азербайджан и Турция две братские страны, которые всегда первыми приходят на помощь друг другу.

«Турция всегда поддерживала Азербайджан в самые трудные времена и мы видим взаимность азербайджанской стороны», - сказал он.

Джабирли сказал, что Азербайджан и Турция продолжат поддерживать друг друга не только в трудные времена, но и в хорошие.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения достигло 6234 человек, пострадавших - 37 011 человек.