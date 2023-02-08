В Баку проходит учебный курс НАТО (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2023 год, Мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме проводит учебный курс «Оценка НАТО-вских операций на оперативном уровне», передает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Как сообщается, в ходе учебного курса, проходящего в Национальном университете обороны, участникам был представлен брифинг, было обстоятельно рассказано о сценарии мобильного тренинга, поставленных задачах и целях.

"В ходе курса будут представлены брифинги на темы «НАТО и военное сотрудничество», «Процесс планирования операций в НАТО», «Оценка операций в НАТО», «Системы анализа операций в НАТО и обстоятельный подход к ним» и другим тематикам, будут проведены занятия по указанным темам. В учебном курсе, который продлится до 10 февраля текущего года, участвуют военнослужащие различных видов войск Азербайджанской Армии", - говорится в сообщении ведомства.