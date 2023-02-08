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Принимаются меры по доставке на родину тела погибшей при землетрясении гражданки Азербайджана - МИД

Политика Материалы 8 февраля 2023 15:11 (UTC +04:00)
Принимаются меры по доставке на родину тела погибшей при землетрясении гражданки Азербайджана - МИД

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БАКУ /Trend/ - На сегодня имеется информация о гибели во время землетрясения в Турции жительницы города Баку Буниятовой Наили Айдын гызы, 1980 года рождения.

Об этом Trend сообщили в среду в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что принимаются необходимые меры для доставки тела погибшей в Азербайджан.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 8 574, пострадавших – 49 133.

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