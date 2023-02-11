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Содействие миру на Южном Кавказе остается постоянным приоритетом для США - Госдеп

Политика Материалы 11 февраля 2023 01:39 (UTC +04:00)
Содействие миру на Южном Кавказе остается постоянным приоритетом для США - Госдеп

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БАКУ /Trend/ - Содействие миру на Южном Кавказе остается постоянным приоритетом для США.

Как передает Trend, об этом сказал в пятницу на брифинге первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"Содействие миру на Южном Кавказе остается постоянным приоритетом не только для этой американской администрации, но и для госсекретаря Энтони Блинкена в частности, о чем свидетельствует его прямое взаимодействие по этим вопросам непосредственно с лидерами Армении и Азербайджана," - сказал он.

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