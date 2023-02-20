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"Торжественное" открытие штаба миссии ЕС в Армении вызвало критику в армянском сегменте соцсетей (ФОТО)

Политика Материалы 20 февраля 2023 17:38 (UTC +04:00)
"Торжественное" открытие штаба миссии ЕС в Армении вызвало критику в армянском сегменте соцсетей (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Сегодня начала свою деятельность гражданская миссия, направленная Европейским союзом (ЕС) в Армению.

Как сообщает в понедельник Trend, в социальных сетях появились кадры из штаб-квартиры гражданской миссии в Армении.

В частности, кадры, связанные с церемонией открытия штаб-квартиры, вызвали серьезную критику в армянском сегменте соцсетей.

Отметим, что гражданский персонал миссии будет состоять из 100 человек, включая около 50 гражданских наблюдателей.

Управляющий директор внешнеполитической службы ЕС по гражданскому планированию и поведению Стефано Томат будет выполнять функции гражданского командующего операцией, а Маркус Риттер будет руководить миссией.

Первоначальный мандат миссии охватывает два года.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

"Торжественное" открытие штаба миссии ЕС в Армении вызвало критику в армянском сегменте соцсетей (ФОТО)
"Торжественное" открытие штаба миссии ЕС в Армении вызвало критику в армянском сегменте соцсетей (ФОТО)
"Торжественное" открытие штаба миссии ЕС в Армении вызвало критику в армянском сегменте соцсетей (ФОТО)
"Торжественное" открытие штаба миссии ЕС в Армении вызвало критику в армянском сегменте соцсетей (ФОТО)
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