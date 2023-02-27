Сергей Лавров: Региональная безопасность остается весьма актуальной темой в наших отношениях

БАКУ /Trend/ - Региональная безопасность остается весьма актуальной темой и в наших отношениях и не только в двустороннем плане, но и в многостороннем.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«И многие наши международные коллеги, в том числе расположенные далеко от этого региона, проявляют живой интерес к тому, чтобы способствовать продвижению по пути урегулирования между Азербайджаном и Арменией. Мы, как неоднократно говорил Президент Путин, приветствуем любые усилия, которые будут исходить из интересов стабилизации обстановки и создания условий для того, чтобы все расположенные здесь страны имели возможность нормально, на основе взаимного уважения, на основе взаимной выгоды сотрудничать в интересах своих стран и народов.», - добавил Лавров.