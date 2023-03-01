Группа спасателей МЧС Азербайджана возвращается из Турции (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:23)

БАКУ /Trend/ - Часть спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, принимавших участие, в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, в ликвидации последствий сильного землетрясения и поисково-спасательных операциях в Турции, вылетела сегодня из аэропорта Адана в город Баку.

Об этом сообщили в среду Trend в МЧС Азербайджана.

Группу спасателей МЧС провожали в аэропорту губернатор провинции Адана Сулейман Эльбан, руководитель подразделения Управления по чрезвычайным ситуациям провинции Мерсин Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) Дженк Йылдыз, чрезвычайные и полномочные послы Мурат Салим Эсенли и Айше Сарач, руководитель управления министерства иностранных дел Турции Хатидже Тугба Икизлер.

Турецкие официальные лица отметили высокий профессионализм и самоотверженность спасателей МЧС Азербайджана, проявленные в ходе поисково-спасательных операций в связи с разрушительным землетрясением, подчеркнув, что каждый из них является героем. Они поблагодарили азербайджанское государство и народ за оказанную поддержку.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)