Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОЭС (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 1 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири, который прибыл в Азербайджан для участия в Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Как сообщили Trend в среду в МИД Азербайджана, в ходе встречи обсуждались вопросы реализации стратегии и программ ОЭС в период председательства Азербайджана в организации, продвижение инициативы «Видение ОЭС-2025», а также двустороннее сотрудничество в рамках организации.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал о приоритетах Азербайджана во время председательства в ОЭС, которое будет осуществляться под девизом "Зеленый" переход и взаимосвязи", мероприятиях, которые планируется провести в стране, и выполнении других обязательств как страны-председателя организации.

Министр отметил, что Азербайджан наладил прочное сотрудничество с рядом государств-членов ОЭС, осуществляется совместная деятельность с ними на международных платформах, в том числе в рамках Движения неприсоединения.