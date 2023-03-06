Во время оккупации армяне нанесли серьезный ущерб экологии региона - Ахлиман Амирасланов

БАКУ /Trend/ - Территории Азербайджана долгие годы оставались под оккупацией Армении, и в результате Отечественной войны азербайджанская армия освободила наши земли. В период оккупации армяне не только разрушили наши города, села, но и нанесли серьезный ущерб экологии - совершили экологический террор.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня на заседании комиссии Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА) по окружающей среде, природным ресурсам и охране здоровья председатель комиссии, депутат Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов.

"На сегодняшнем заседании мы должны высказать свое мнение по поводу того, что армяне совершают экологический террор на территории Азербайджана и по сей день. Наши экоактивисты и представители неправительственных организаций проводят акцию протеста, и требуют положить конец экологическому террору",- сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)