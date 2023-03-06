В Азербайджане будет разработан модельный закон "Об ограничении потребления табачных изделий"

БАКУ /Trend/ - Предусматриваем разработку модельного законопроекта "Об ограничении потребления табачных изделий".

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня на заседании комиссии Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА) по окружающей среде, природным ресурсам и охране здоровья председатель комиссии, депутат Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что одним из актуальных вопросов является ограничение употребления табачных изделий.

"Поэтому мы предлагаем разработать законопроект в этом направлении", - сказал Амирасланов.

Члены комиссии одобрили разработку данного законопроекта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)