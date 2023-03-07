Президент Ильхам Алиев: Необходимо приложить усилия для роста товарооборота между Азербайджаном и Болгарией

БАКУ /Trend/ - Необходимо приложить усилия для роста товарооборота между Азербайджаном и Болгарией.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Болгарии в Азербайджане Руслана Стоянова.

Подчеркнув, что наши страны являются близкими и стратегическими партнерами, глава государства выразил уверенность в том, что двусторонние отношения будут развиваться и впредь. Коснувшись важности взаимных визитов высокого уровня, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что во время этих визитов, демонстрирующих дружественные отношения, были приняты решения по очень важным вопросам двусторонней повестки дня.

Отметив, что одна из главных тем сотрудничества в настоящее время касается энергетической сферы, глава государства подчеркнул значение проекта «Южный газовый коридор». Он выразил надежду на то, что наши страны еще многие годы будут близкими партнерами в вопросе обеспечения энергетической безопасности. Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что реализация совместных проектов позволила Болгарии стать транзитной страной для азербайджанского газа.

Отметив, что, наряду с энергетической сферой, есть потенциал для развития сотрудничества и в других направлениях, Президент Азербайджана довел до внимания необходимость приложения усилий для роста товарооборота.