Глобальный Бакинский форум универсальным образом объединяет идеи и опыты - Серагельдин

БАКУ /Trend/ - С Глобальным Бакинским форумом мы стараемся использовать идеи, универсальным способом объединяя опыты и практики.

Как сообщает в четвергTrend, об этом сказал сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин во время выступления на церемонии открытия 10-го Глобального Бакинского форума.

"Мы переживаем тяжелые времена. Вот почему людям нужно собраться вместе. Мы должны извлечь уроки из прошлого", - сказал он.

По его словам, наряду с изменением климата актуализируется продовольственная безопасность .

"С Глобальным Бакинским форумом мы стремимся универсально объединить опыт и использовать идеи",- сказал Серагельдин.

Отметим, что 9 марта под патронажем Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви начал работу X Глобальный Бакинский форум.

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источник популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.

(Перевод: Фидан Мустафаева)