Глобальный Бакинский форум - платформа для обсуждения и решения важных вопросов - Исмаил Серагельдин

БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум - это платформа для обсуждения и решения важных вопросов современного мира.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин.

Он отметил, что глобальные проблемы сейчас приобретают важное значение, особенно в вопросах изменения климата.

"Нам нужны новые методы изучения и решения проблем, связанных с правами человека и других подобных проблем. Глобальный Бакинский форум - это платформа, где лидеры обсуждают и решают очень важные вопросы современного мира",- сказал Серагельдин.

Отметим, что 9 марта под патронажем Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви начал работу X Глобальный Бакинский форум.

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источник популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.

(Перевод: Фидан Мустафаева)