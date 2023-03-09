Латвия заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном - Эгилс Левитс

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Латвия имеют значительный потенциал для развития отношений.

Об этом, как передает в четверг Trend, сказал Президент Латвии Эгилс Левитс, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Х Глобального Бакинского Форума.

Он отметил, что у Азербайджана имеется значительный потенциал в сфере возобновляемой энергии, что также делает Баку привлекательным партнером в данном вопросе.

Эгилс Левитс добавил, что Латвия заинтересована в развитии экономических и торговых отношений с Азербайджаном.

Он подчеркнул, что сотрудничество в сфере образования является еще одной перспективной сферой для сотрудничества.

Эгилс Левитс резюмировал, сказав, что необходимо реализовать потенциал для развития отношений между странами, возникший благодаря существующим благоприятным предпосылкам.

Напомним, что на форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.