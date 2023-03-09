Армения должна отказаться от реваншистских устремлений - Хикмет Четин (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Армения должна отказаться от своих реваншистских устремлений.

Об этом сказал в четверг в эксклюзивном интервью Trend экс-министр иностранных дел Турции Хикмет Четин, принимающий участие в Бакинском Глобальном форуме.

Он отметил, что после распада СССР в начале 1990-х годов предполагалось, что люди в регионе будут жить в мире.

"Однако этого не произошло. Армения при внешней поддержке оккупировала исконные земли Азербайджана. Это стало ударом по миру в регионе. Сама же Армения страдает от собственной агрессивной политики, оставаясь вне развития. Эта страна должна осознать и признать свое поражение во Второй Карабахской войне, но у нее все еще есть реваншистские устремления. Однако это невозможно, Армении не победить Азербайджан. Поэтому она должна отказаться от реваншистских устремлений и минирования земель Азербайджана", - сказал Четин.

Отметим, что 9 марта под патронажем Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви начал работу X Глобальный Бакинский форум.

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждений будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.

(Перевод: Фидан Мустафаева)