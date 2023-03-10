Армения до сих пор не ликвидировала группировки ВоМа и ПОГА - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Армения, вопреки решению Международного суда, не предотвратила на своей территории разжигание ненависти и дискриминацию в отношении Азербайджана на этнической почве и не ликвидировала такие военизированные группировки, как ВоМа и ПОГА.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в письме министра иностранных дел Джейхуна Байрамова, адресованном генеральному секретарю ООН, в связи с решением Международного суда по судебным делам о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В письме министра иностранных дел Генеральному секретарю ООН отмечается, что Армения все еще не выполнила решение Международного суда от 7 декабря 2021 года. Так, в письме отмечается, что, вопреки решению суда, Армения не предотвратила на своей территории разжигание ненависти и дискриминации в отношении Азербайджана на этнической почве и не ликвидировала такие военизированные группировки, как ВоМа и ПОГА.

(Перевод: Фидан Мустафаева)