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Рост исламофобии в мире беспокоит Азербайджан - Раван Гасанов

Политика Материалы 14 марта 2023 10:40 (UTC +04:00)
Рост исламофобии в мире беспокоит Азербайджан - Раван Гасанов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Рост исламофобии в мире беспокоит и Азербайджан.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов, на брифинге в связи с международной конференцией "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы" в Баку.

"Азербайджан является частью исламской культуры. Наша страна играет ведущую роль в межкультурном и межрелигиозном диалоге. В конференции примут участие ученые из 31 страны мира, эксперты международных организаций, представители духовенства и неправительственных организаций. Участники будут обсуждать различные подходы к борьбе с исламофобией, проявления исламофобии в некоторых европейских странах, в мировых медиа", - сказал Гасанов.

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