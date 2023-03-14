Рост исламофобии в мире беспокоит Азербайджан - Раван Гасанов

БАКУ /Trend/ - Рост исламофобии в мире беспокоит и Азербайджан.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов, на брифинге в связи с международной конференцией "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы" в Баку.

"Азербайджан является частью исламской культуры. Наша страна играет ведущую роль в межкультурном и межрелигиозном диалоге. В конференции примут участие ученые из 31 страны мира, эксперты международных организаций, представители духовенства и неправительственных организаций. Участники будут обсуждать различные подходы к борьбе с исламофобией, проявления исламофобии в некоторых европейских странах, в мировых медиа", - сказал Гасанов.

Новость обновляется