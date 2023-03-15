Прискорбно, что Армения разрушила мечети и религиозные храмы в Карабахе - президент Форума межрелигиозного диалога G20 (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Прискорбно, что за 30 лет оккупации Армения разрушила в Карабахе мечети, религиозные храмы.

Об этом сказал в среду в эксклюзивном интервью Trend президент Форума межрелигиозного диалога G20 Кол Дурхам

Он отметил, что подобные случаи недопустимы.

"Очень прискорбно, что за 30 лет оккупации Армения разрушила мечети, религиозные храмы в Карабахе. Конечно, за этим стоит ряд обстоятельств и причин. Это религиозная, этническая дискриминация. Такое поведение Армении недопустимо. Мы надеемся, что эти случаи больше не повторятся, и между двумя странами будет установлен мир",- сказал он.

Отметим, что 15-16 марта в Баку при содействии Бакинского международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений и Форума межрелигиозного диалога G20 проходит Международная конференция "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы", посвященная Международному дню борьбы с исламофобией. Основная цель конференции - создать академическую платформу для обсуждения тревожных тенденций, направленных против мусульман и стран с мусульманским населением. В конференции примут участие ученые из 32 стран, представители духовенства, эксперты международных структур и неправительственных организаций, которые обсудят различные подходы к борьбе с исламофобией, ее проявлением в некоторых странах Европы, а также в мировых медиа.

Дату 15 марта было предложено объявить Международным днем борьбы с исламофобией на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в городе Ниамей (Республика Нигер), состоявшемся 27-28 ноября 2020 года. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении 15 марта в качестве Международного дня борьбы с исламофобией.

(Перевод: Фидан Мустафаева)