Азербайджан играет важную роль в мусульманском мире – пакистанский эксперт (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет важную роль не только в регионе, на глобальной арене, но и в мусульманском мире.

Об этом сказал в среду в эксклюзивном интервью Trend председатель исследовательского центра Исламского института в Пакистане Султан Ахмад Сахибзаде.

Он отметил, что в каждой религии воспитывается уважение к другим религиям, их ценностям, святыням.

"Однако за 30 лет оккупации азербайджанских земель Армения совершила немыслимые акты вандализма. Я был в Шуше, Физули и на освобожденных от оккупации территориях, и был в шоке от увиденных разрушений. Не могу понять, зачем разрушать мечеть? Мечеть - это священное место, где люди обращаются к богу. В Карабахе армяне разрушали мечети, держали там животных. Международное сообщество должно отреагировать на это",- сказал он.

Отметим, что 15-16 марта в Баку при содействии Бакинского международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений и Форума межрелигиозного диалога G20 проходит Международная конференция "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы", посвященная Международному дню борьбы с исламофобией. Основная цель конференции - создать академическую платформу для обсуждения тревожных тенденций, направленных против мусульман и стран с мусульманским населением. В конференции примут участие ученые из 32 стран, представители духовенства, эксперты международных структур и неправительственных организаций, которые обсудят различные подходы к борьбе с исламофобией, ее проявлением в некоторых странах Европы, а также в мировых медиа.

Дату 15 марта было предложено объявить Международным днем борьбы с исламофобией на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в городе Ниамей (Республика Нигер), состоявшемся 27-28 ноября 2020 года. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении 15 марта в качестве Международного дня борьбы с исламофобией.

(Перевод: Фидан Мустафаева)