Во Франции за последние 10 лет происходит узаконивание расизма - Камиль Мезити

БАКУ /Trend/ - Во Франции за последние 10 лет происходит узаконивание расизма.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал историк, автор книги "Словарь исламофобии" Камиль Мезити во время выступления на панельной сессии международной конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы", проходящей в Баку.

"Во Франции мусульмане находятся не в очень хорошей среде. Мы видели это на последних президентских выборах, кандидат в президенты оскорблял мусульман и не был наказан. Политики используют это для построения своей политической карьеры. Мусульмане имеют такие же права, как и остальные. Если кто-то совершает преступление, говорим ли мы, что он католик, христианин-террорист? Нет. Мы просто говорим, что он террорист. Почему тогда это не относится к мусульманам?" - сказал он.

Отметим, что 15-16 марта в Баку при содействии Бакинского международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений и Форума межрелигиозного диалога G20 проходит Международная конференция "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы", посвященная Международному дню борьбы с исламофобией. Основная цель конференции - создать академическую платформу для обсуждения тревожных тенденций, направленных против мусульман и стран с мусульманским населением. В конференции примут участие ученые из 32 стран, представители духовенства, эксперты международных структур и неправительственных организаций, которые обсудят различные подходы к борьбе с исламофобией, ее проявлением в некоторых странах Европы, а также в мировых медиа.

Дату 15 марта было предложено объявить Международным днем борьбы с исламофобией на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в городе Ниамей (Республика Нигер), состоявшемся 27-28 ноября 2020 года. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении 15 марта в качестве Международного дня борьбы с исламофобией.

(Перевод: Фидан Мустафаева)