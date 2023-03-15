Запрет корсиканского языка является еще одним примером агрессивного поведения Франции – Аяз Мирзоев

БАКУ /Trend/ - Запрет корсиканского языка на острове Корсика является еще одним наглядным примером агрессивного поведения Франции.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал руководитель Общественного объединения "Сеть журналистов Азербайджана" Аяз Мирзоев во время выступления на панельном заседании "Корсиканский вопрос и нарушение основных прав человека", проведенном в рамках международной конференции на тему "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы".

"Сейчас мы наблюдаем, как под руководством президента Франции Эммануэля Макрона демонстрируется агрессивное поведение по отношению к историческим колониям страны и их гражданам. Еще один наглядный пример агрессивного поведения Франции - запрет корсиканского языка на острове Корсика. Это решение вызвало оправданные протесты не только среди корсиканцев, но и среди уважающей международное право европейской общественности, ООН также высказала свое мнение. Это решение, скорее всего, вызовет недовольство в стране и обнажит агрессивную и колонизаторскую сущность макроновской Франции", — сказал он.