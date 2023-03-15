Делегация министерства обороны Азербайджана посетила Казахстан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан на 2023 год, группа военнослужащих министерства обороны посетила Казахстан, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В рамках программы визита делегации был представлен брифинг по вопросам организации службы войск и деятельности органов военной полиции, безопасности и по другим тематикам.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сложившегося сотрудничества, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение было сделано фото на память.

(Перевод: Фидан Мустафаева)