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Делегация министерства обороны Азербайджана посетила Казахстан (ФОТО)

Политика Материалы 15 марта 2023 17:42 (UTC +04:00)
Делегация министерства обороны Азербайджана посетила Казахстан (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан на 2023 год, группа военнослужащих министерства обороны посетила Казахстан, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В рамках программы визита делегации был представлен брифинг по вопросам организации службы войск и деятельности органов военной полиции, безопасности и по другим тематикам.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сложившегося сотрудничества, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение было сделано фото на память.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Делегация министерства обороны Азербайджана посетила Казахстан (ФОТО)
Делегация министерства обороны Азербайджана посетила Казахстан (ФОТО)
Делегация министерства обороны Азербайджана посетила Казахстан (ФОТО)
Делегация министерства обороны Азербайджана посетила Казахстан (ФОТО)
Делегация министерства обороны Азербайджана посетила Казахстан (ФОТО)
Делегация министерства обороны Азербайджана посетила Казахстан (ФОТО)
Делегация министерства обороны Азербайджана посетила Казахстан (ФОТО)
Делегация министерства обороны Азербайджана посетила Казахстан (ФОТО)
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