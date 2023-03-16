Гейдар Алиев пресек планы армян по разжиганию конфликта на национальной почве в Грузии - Тельман Будагов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Общенациональный лидер Гейдар Алиев спас азербайджанское государство и народ, защитил страну. Азербайджанский народ навеки благодарен Гейдару Алиеву за эти бесценные заслуги.

Об этом в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" сказал ветеран органов безопасности и Первой Карабахской войны полковник Тельман Будагов.

По его словам, в начале 90-х годов прошлого века иностранные спецслужбы занимались в Азербайджане серьезной диверсионно-подрывной деятельностью.

"На юге и севере разжигался сепаратизм. С другой же стороны - армянская агрессия. Внутри страны существовали политические распри, экономический кризис. Все это были очень опасные процессы. В такой противоречивый период Гейдар Алиев вернулся к власти и спас страну от этих бед. Решительность, политический опыт великого лидера сорвали планы иностранных спецслужб. Попытки государственного переворота также были профессионально предотвращены. Никто другой, кроме Гейдара Алиева, не смог бы справиться с этой сложной задачей", - сказал Тельман Будагов.

Он отметил, что после обеспечения стабильности и безопасности великим лидером Гейдаром Алиевым были заложены основы экономического развития страны.

"Нефтяные контракты были подписаны в очень тяжелое время. По мере экономического развития также велось армейское строительство. В последующие годы наша сильная армия, основу которой заложил Гейдар Алиев, еще больше усилилась, и мы одержали Победу в Карабахе", - добавил Тельман Будагов.

Он особо подчеркнул, что великий лидер Гейдар Алиев принимал в тот период активное участие и в решении проблем соседней Грузии.

"Большинство тех, кто занимал высокие посты в государственных органах Грузии, были армянами по национальности. Эти армяне пытались изгнать азербайджанцев из Грузии. Готовились различные провокации. Армяне хотели разжечь конфликт на национальной почве. Некоторые азербайджанцы даже уезжали из Грузии. Этот процесс также предотвратил непосредственно Гейдар Алиев. Благодаря его личной дружбе с бывшим Президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе эти угрозы были преодолены. Кроме того, государственные учреждения Грузии постепенно очищались от армян, национализировались. Все это - исключительные заслуги Гейдара Алиева перед азербайджанским и грузинским народами", - отметил Тельман Будагов.