Несмотря на разрушение армянами наших мечетей, армянская церковь в центре Баку находится в сохранности - Сеймур Насиров

БАКУ /Trend/ - Несмотря на разрушение армянами наших мечетей, армянская церковь находится в сохранности на центральной улице Баку.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сегодня сказал советник Генерального секретариата управлений и ведомств по фетвам в странах мира Сеймур Насиров, выступая на международной конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы", проходящей в Баку.

"Каждый из нас должен объединиться и поддержать человечество. В университетах мира должны проводиться занятия по разъяснению негативных последствий исламофобии. Каждый из нас должен внести в это свой вклад",- сказал Насиров.

Отметим, что 15-16 марта в Баку при содействии Бакинского международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений и Форума межрелигиозного диалога G20 проходит Международная конференция "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы", посвященная Международному дню борьбы с исламофобией. Основная цель конференции - создать академическую платформу для обсуждения тревожных тенденций, направленных против мусульман и стран с мусульманским населением. В конференции примут участие ученые из 32 стран, представители духовенства, эксперты международных структур и неправительственных организаций, которые обсудят различные подходы к борьбе с исламофобией, ее проявлением в некоторых странах Европы, а также в мировых медиа.

Дату 15 марта было предложено объявить Международным днем борьбы с исламофобией на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в городе Ниамей (Республика Нигер), состоявшемся 27-28 ноября 2020 года. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении 15 марта в качестве Международного дня борьбы с исламофобией.

(Перевод: Фидан Мустафаева)