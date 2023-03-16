Сегодня в мире широко распространена исламофобия - Тарик Черкауи

БАКУ /Trend/ - Сегодня в мире широко распространена исламофобия.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал директор Исследовательского центра TRT World Тарик Черкауи во время выступления на международной конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы", проходящей в эти дни в Баку.

По его словам, за последние 30-40 лет было проведено множество исследований ислама, но полностью не изучена природа исламофобии.

"К сожалению, сегодня исламофобия широко распространена в мире. Мы должны в первую очередь обратить внимание на проявление исламофобии в медиа. Говоря об исламофобии, нужно говорить и об основных причинах, в основе которых лежат укоренившиеся убеждения" - сказал Черкауи.

Отметим, что 15-16 марта в Баку при содействии Бакинского международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений и Форума межрелигиозного диалога G20 проходит Международная конференция "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы", посвященная Международному дню борьбы с исламофобией. Основная цель конференции - создать академическую платформу для обсуждения тревожных тенденций, направленных против мусульман и стран с мусульманским населением. В конференции примут участие ученые из 32 стран, представители духовенства, эксперты международных структур и неправительственных организаций, которые обсудят различные подходы к борьбе с исламофобией, ее проявлением в некоторых странах Европы, а также в мировых медиа.

Дату 15 марта было предложено объявить Международным днем борьбы с исламофобией на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в городе Ниамей (Республика Нигер), состоявшемся 27-28 ноября 2020 года. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении 15 марта в качестве Международного дня борьбы с исламофобией.

(Перевод: Фидан Мустафаева)