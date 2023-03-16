Ислам превратился в политический инструмент - Идил Османи

БАКУ /Trend/ - Ислам превратился в политический инструмент.

Как сообщает Trend в четверг, об этом сказала преподаватель кафедры медиа, коммуникации и социологии Университета Лестера (Великобритания) Идил Османи на проходящей в Баку международной конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы".

"Ислам превратился в практичный политический инструмент. Ислам изображается совсем по-другому, и представляется как инструмент, разрушающий западные ценности. Создается поляризация. Мы становимся свидетелями социальной изоляции мусульман", - сказала она.

По словам Османи, негативное отношение к исламу и мусульманам можно предотвратить несколькими способами.

"Должно быть расширено сотрудничество с немусульманским обществом. Мусульмане должны больше работать в западных медиа, мы должны максимально использовать социальные сети",- сказала она.

Отметим, что 15-16 марта в Баку при содействии Бакинского международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений и Форума межрелигиозного диалога G20 проходит Международная конференция "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы", посвященная Международному дню борьбы с исламофобией. Основная цель конференции - создать академическую платформу для обсуждения тревожных тенденций, направленных против мусульман и стран с мусульманским населением. В конференции примут участие ученые из 32 стран, представители духовенства, эксперты международных структур и неправительственных организаций, которые обсудят различные подходы к борьбе с исламофобией, ее проявлением в некоторых странах Европы, а также в мировых медиа.

Дату 15 марта было предложено объявить Международным днем борьбы с исламофобией на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в городе Ниамей (Республика Нигер), состоявшемся 27-28 ноября 2020 года. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении 15 марта в качестве Международного дня борьбы с исламофобией.

(Перевод: Фидан Мустафаева)