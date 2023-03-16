В Азербайджане проводятся исследования и обсуждения по всем аспектам борьбы с исламофобией - представитель Египта

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проводятся исследования и обсуждения по всем аспектам борьбы с исламофобией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал главный советник верховного муфтия Египта, генсек Всемирных органов фетвы Ибрагим Нагим во время выступления в рамках заседания на тему "Построение гармоничных обществ путем поощрения религиозного разнообразия и межрелигиозного уважения", в рамках международной конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы", посвященной Международному дню борьбы с исламофобией.

Он отметил, что 1,8 миллиарда мусульман должны бороться с проявлениями исламофобии.

"Мы не должны уклоняться от ответственности в этом вопросе, взять на себя ответственность и сделать все возможное, чтобы донести до мира истинный ислам. Мы ведем наблюдение за исламофобией. Также, необходимо увеличить объем научных исследований",- сказал Нагим.

Отметим, что 15-16 марта в Баку при содействии Бакинского международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений и Форума межрелигиозного диалога G20 проходит Международная конференция "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы", посвященная Международному дню борьбы с исламофобией. Основная цель конференции - создать академическую платформу для обсуждения тревожных тенденций, направленных против мусульман и стран с мусульманским населением. В конференции примут участие ученые из 32 стран, представители духовенства, эксперты международных структур и неправительственных организаций, которые обсудят различные подходы к борьбе с исламофобией, ее проявлением в некоторых странах Европы, а также в мировых медиа.

Дату 15 марта было предложено объявить Международным днем борьбы с исламофобией на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в городе Ниамей (Республика Нигер), состоявшемся 27-28 ноября 2020 года. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении 15 марта в качестве Международного дня борьбы с исламофобией.

(Перевод: Фидан Мустафаева)