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Президент Ильхам Алиев: Мы предупреждаем руководство Армении отказаться от грязных действий

Политика Материалы 18 марта 2023 13:57 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы предупреждаем руководство Армении отказаться от грязных действий

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БАКУ /Trend/ - К сожалению, сегодня Армения пока еще не извлекла уроков из Второй Карабахской войны, потому что мы видим, что в Армении подняли голову реваншистские силы. Армения вновь выступает с территориальными претензиями к Азербайджану, притязает на азербайджанские земли.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 18 марта Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз из села Талыш Тертерского района.

"Мы предупреждаем руководство Армении, чтобы оно отказалось от этих грязных действий. Отсюда – из освобожденного села Талыш мы предупреждаем некоторые страны, которые стоят за спиной Армении, откажитесь от этих грязных действий. Никакая сторонняя сила не может повлиять на волю Азербайджанского государства, народа", - отметил глава государства.

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