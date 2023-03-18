Президент Ильхам Алиев: Мы предупреждаем руководство Армении отказаться от грязных действий

БАКУ /Trend/ - К сожалению, сегодня Армения пока еще не извлекла уроков из Второй Карабахской войны, потому что мы видим, что в Армении подняли голову реваншистские силы. Армения вновь выступает с территориальными претензиями к Азербайджану, притязает на азербайджанские земли.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 18 марта Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз из села Талыш Тертерского района.

"Мы предупреждаем руководство Армении, чтобы оно отказалось от этих грязных действий. Отсюда – из освобожденного села Талыш мы предупреждаем некоторые страны, которые стоят за спиной Армении, откажитесь от этих грязных действий. Никакая сторонняя сила не может повлиять на волю Азербайджанского государства, народа", - отметил глава государства.