РФ готова оказывать содействие согласованию параметров мирного договора между Азербайджаном и Арменией – Лавров

БАКУ/Trend/ - РФ готова оказывать всяческое содействие согласованию параметров мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с находящимся с визитом в Москве армянским коллегой Араратом Мирзояном.

«У нас нет сомнений, что трехсторонние заявления руководителей РФ, Азербайджан и Армении остаются ключом к реализации всех решений в интересах обеспечения стабилизации обстановки и в сфере экономической, в сфере военно-политической и в международно-правовой. Будем готовы, как и записано в трехсторонних заявлениях, оказывать всяческое содействие разблокированию транспортных коммуникаций, делимитации армяно-азербайджанской границы и согласованию параметров мирного договора», - сказал Лавров.