Госсекретарь США Блинкен поставил на место проармянского конгрессмена (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана протяженная граница с Ираном, которую нужно защищать.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на провокационные вопросы проармянского сенатора-демократа Боба Менендеса.

Блинкен подчеркнул, что необходимо укреплять оперативную совместимость между военными силами Азербайджана и НАТО в рамках участия в миротворческих миссиях.

Выступая в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, госсекретарь также выразил надежду на скорое подписание между Азербайджаном и Арменией мирного соглашения.