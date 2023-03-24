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Армяне подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии - минобороны

Политика Материалы 24 марта 2023 21:04 (UTC +04:00)
Армяне подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии - минобороны

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БАКУ /Trend/ - Вечером 24 марта несколько раз были обстреляны позиции азербайджанской армии, расположенные на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе, передает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Подразделения вооруженных сил Армении обстреляли противоположные позиции азербайджанской армии со своих позиций, расположенных в разных направлениях азербайджано-армянской условной границы, из стрелкового оружия разного калибра.

Кроме того, позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Ходжавендского района, также подверглись обстрелу со стороны членов незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Как отметили в министерстве, со стороны подразделений азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

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