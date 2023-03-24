Отношения Турции и Азербайджана и впредь будут развиваться во всех областях - министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Отношения Турции и Азербайджана и впредь будут развиваться на таком уровне, который послужит примером для многих стран.

Как передает Trend, об этом написал в пятницу на своей странице в Twitter министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.

"Мы встретились с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым и его делегацией в Турецком доме.

Наши отношения, основанные на нашем братстве, укрепляемом общим языком, культурой и историей, будут и впредь развиваться во всех областях на таком уровне, который послужит примером для многих стран", - написал он.