Джозеф Байден направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз

БАКУ /Trend/ - Президент США Джозеф Байден направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз.

"Уважаемый господин Президент,

От имени американского народа передаю Вам и азербайджанскому народу наилучшие пожелания по случаю радостного и благодатного праздника Новруз.

Азербайджан и Соединенные Штаты в течение прошлого года консолидировались для обеспечения энергетической безопасности и реагирования на транснациональные вызовы, с которыми столкнулись наши народы. Охотно жду дальнейшего углубления дружбы между нашими народами в нынешнем году, когда мы отмечаем приход весны и новые начинания. В этот сезон обновления и размышлений Соединенные Штаты еще раз подтверждают свою поддержку устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией, который будет поощрять безопасность и процветание для грядущих поколений на Южном Кавказе.

С праздником Новруз!" - говорится в письме.