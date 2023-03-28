Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

США продолжат оказывать помощь процессу нормализации азербайджано-армянских отношений - Госдеп

Политика Материалы 28 марта 2023 08:49 (UTC +04:00)
США продолжат оказывать помощь процессу нормализации азербайджано-армянских отношений - Госдеп

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - США привержены мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Trend, об этом заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

«Мы продолжим оказывать помощь в обсуждениях между Арменией и Азербайджаном как в двустороннем формате, так и с партнерами, а также в рамках многосторонних организаций», - подчеркнул Ведант Патель.

Он напомнил, что накануне помощник госсекретаря США Карен Донфрид провела телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости