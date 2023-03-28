Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Новоназначенный спецпредставитель Президента Азербайджана в Лачине - досье

Политика Материалы 28 марта 2023 14:30 (UTC +04:00)
Новоназначенный спецпредставитель Президента Азербайджана в Лачине - досье

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Масима Мамедова специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

По информации Trend, до этого назначения Масим Мамедов занимал должность советника министра экономики.

Ранее он так же занимал ряд высоких должностей. Mасим Мамедов также являлся руководителем мониторинговой группы, состоящей из специалистов Государственной службы по вопросам имущества и закрытого акционерного общества "AzerGold", занимающейся расследованием незаконной эксплуатации природных ресурсов.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости