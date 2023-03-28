Новоназначенный спецпредставитель Президента Азербайджана в Лачине - досье

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Масима Мамедова специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

По информации Trend, до этого назначения Масим Мамедов занимал должность советника министра экономики.

Ранее он так же занимал ряд высоких должностей. Mасим Мамедов также являлся руководителем мониторинговой группы, состоящей из специалистов Государственной службы по вопросам имущества и закрытого акционерного общества "AzerGold", занимающейся расследованием незаконной эксплуатации природных ресурсов.