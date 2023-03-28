Президент Ильхам Алиев: Каковы правила, каковы законы, все должны им следовать

БАКУ/Trend/ - Каковы правила, каковы законы, все должны им следовать.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем Президента в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

«Конечно же, отныне защита окружающей среды в Лачинском районе должна быть на первом месте. Мы вернем бывших переселенцев, создадим инфраструктуру и там будут созданы рабочие места, будут созданы прекрасные возможности. Однако каждый бывший вынужденный переселенец, который вернется, должен знать, и вы, как мой представитель, должны знать, что мы обязаны защищать окружающую среду. Поскольку в некоторых районах нашей страны экологии наносится большой ущерб, ведутся незаконные работы, захватываются земли, вырубаются деревья и на их месте строятся дома, на землях сельскохозяйственного назначения строятся объекты, не имеющие к этому никакого отношения. То есть вы, как мой представитель, и все граждане должны знать, что есть правила и нормы, и никто ничего не может делать произвольно. Каковы правила, каковы законы, все должны им следовать. Не должно быть случаев посягательства на землю, уничтожения лесного фонда и других нежелательных ситуаций. То есть терпимость к этим ситуациям должна быть нулевой. Уверен, что все бывшие переселенцы, которые вернутся на свои исконные земли, будут жить с этой высшей целью. Государственные органы должны помогать им и контролировать их, чтобы все решалось и регулировалось по закону», - сказал глава государства.