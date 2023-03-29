Милли Меджлис распространил заявление в связи с покушением на депутата Фазиля Мустафу

БАКУ/Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана распространил заявление в связи с покушением на депутата Фазиля Мустафу.

"Сегодня вечером в результате выстрела из огнестрельного оружия перед своим домом в Сабунчинском районе столицы был ранен депутат Фазиль Мустафа. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.

По информации TƏBİB, у Фазиль Мустафа получил пулевое ранение правого плеча и верхней трети правого бедра. В настоящее время ему оказываются необходимая медицинская помощь. Его состояние оценивается как стабильное, жизни ничего не угрожает.

Отметим, что после получения информации о происшествии, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, находящаяся в настоящее время в командировке в городе Нью-Йорк (Соединенные Штаты Америки) для участия в заседании высокого уровня, которое состоится в Генеральной Ассамблее ООН, связалась с семьей Фазиля Мустафа и поинтересовалась его состоянием", - говорится в заявлении.