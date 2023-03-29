Организаторы и участники теракта против депутата Фазиля Мустафы будут разоблачены - Захид Орудж

БАКУ /Trend/ - Организаторы и участники теракта против депутата Фазиля Мустафы будут разоблачены.

Как сообщает Trend, об этом заявил депутат Захид Орудж.

Он сказал, что целью этих лиц является устранение ценных кадров в Азербайджане, посеять страх в государственной элите и власти.

"Таким образом, эти лица хотят создать политическую цензуру, сформировать в обществе идеологию о том, что все должны бояться своего близкого окружения. Но они не добьются своего. Азербайджан прошел через очень тяжелые испытания и этапы. Мы считаем это частью продолжающейся войны на невидимых фронтах после победы в Отечественной войне", - сказал депутат.

Отметим, что на Фазиля Мустафу совершено вооруженное нападение возле его дома. Он получил огнестрельные ранения в плечо и ногу. В настоящее время состояние депутата удовлетворительное, угрозы его жизни нет.

По факту возбуждено уголовное дело.