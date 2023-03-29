Скоро будут найдены виновные в совершении покушения на депутата Фазиля Мустафу - Вугар Байрамов

БАКУ /Trend/ - Скоро будут найдены виновные в совершении покушения на депутата Фазиля Мустафу. Об этом сказал Trend депутат Вугар Байрамов.

"Фазиль Мустафа всегда отличается своей независимой позицией. Он известен как государственный деятель, выражающий свое объективное мнение. Сегодня, помимо депутатов в Клиническом медицинском центре собрались представители общественности, избиратели Фазиля Мустафы. Те, кто разделяет его взгляды, сегодня здесь.Скоро будут найдены виновные, и дело будет рассмотрено в судебном порядке. Этот вопрос находится в центре внимания", - сказал он.

Отметим, что на Фазиля Мустафу совершено вооруженное нападение возле его дома. Он получил огнестрельные ранения в плечо и ногу. В настоящее время состояние депутата удовлетворительное, угрозы его жизни нет.

По факту возбуждено уголовное дело.