Средний коридор актуален как никогда: Баку сближает Запад и Восток

БАКУ /Trend/ - Азербайджан не только становится важнейшим транспортным узлом между Китаем и Европейским союзом, но и запускает новый проект, который полностью предопределяет экономическое развитие всего региона.

На днях первая партия сырой нефти с месторождения "Кашаган" в Казахстане была доставлена в Баку на танкере "Академик Хошбахт Юсифзаде", принадлежащим ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство", по маршруту Актау-Баку.

Танкер, перевозивший первую партию сырой нефти объемом в 6 900 тонн, вышел из казахстанского порта Актау и пришвартовался к Сангачальскому терминалу.

Владельцем нефти, отправленной компанией "КазТрансОйл" - оператором магистральных нефтепроводов в Казахстане, является японская компания "Inpex North Caspian Sea, Ltd".

По словам директора филиала Inpex North Caspian Sea, Ltd в Казахстане Хироши Икеды, первая пробная перевозка подтвердила возможность увеличения числа экспортных маршрутов "кашаганской" нефти железнодорожным транспортом в направлении Транскаспийского маршрута.

До этого Казахстан поставлял сырую нефть на европейские рынки через территорию Российской Федерации. Однако на этом маршруте постоянно возникали искусственные проблемы. Например, в марте прошлого года была приостановлена транспортировка казахстанской нефти через территорию России. Причиной стало повреждение нефтяного терминала в порту Новороссийска после урагана. После этого инцидента официальная Москва заявила, что для устранения повреждений терминалу потребуется около двух месяцев.

А в январе-феврале 2023 года компания "КазТрансОйл" направила в российский порт Махачкала 325 900 тонн нефти. Эта нефть впоследствии транспортировалась по нефтепроводу Махачкала-Тихорецк-Новороссийск.

6 900 тонн нефти можно считать очень маленьким, даже микроскопическим объемом с точки зрения танкерных перевозок "черного золота".

Возможно, но с геополитической и особенно геоэкономической точки зрения эта нефть, поставляемая из Актау в Сангачал, соединяет Восток и Запад, что означает запуск нового, эффективного маршрута на экономической карте огромного региона.

Этот маршрут является проектом Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), известного как "Средний коридор".

В рамках проекта завершено расширение Бакинского порта в Алятской свободной экономической зоне, расположенной в 70 километрах к югу от столицы Азербайджана.

Целью Среднего коридора, проходящего через Среднюю Азию и Южный Кавказ, является увеличение интенсивности перевозок энергоносителей и контейнерных перевозок с Востока на Запад.

В отличие от инициативы Китая - "Один пояс-один путь", на который когда-то возлагались очень большие надежды, и который был почти объявлен "крупнейшим глобальным проектом нового века", Средний коридор является более конкретной и эффективной.

Об этом свидетельствует и успешная доставка через Баку в мае прошлого года первой партии пробных грузов из китайской Центральной железнодорожной контейнерной станции Туаньцзецунь (Чунцин) в Финляндию. Груз, принадлежащий компании Nurminen Logistics, был перевезен по железной дороге через грузинский порт Поти, а оттуда доставлен на пароме в румынский порт Констанца.

Дорога от станции Туаньцзецунь (город Чунцин, Китай) до Хельсинки (Финляндия) составляет 13 тысяч километров.

Средний коридор также предлагает использование болгарского порта Варна в качестве альтернативы румынскому порту Констанца для грузов, направляемых из Китая в Европу.

Азербайджан, Китай, Казахстан и Грузия намерены развивать маршрут Среднего коридора. По экспертным оценкам, годовой потенциал маршрута составляет 10 миллионов метрических тонн или 200 тысяч контейнеров.

Четыре страны намерены установить единые тарифы для отечественных компаний, а также упростить работу компаний по перевозке грузов.

В результате военных операций Российской Федерации на Украине, Китай и страны Центральной Азии считают рискованным прохождение экспортных маршрутов через территории своего "северного соседа". Данная ситуация многократно повысила экономическую и геополитическую значимость Среднего коридора.

В 2020-2021 годах объем железнодорожных перевозок по маршруту Китай-Россия-Европа увеличился примерно на 48,7 процента. Однако сейчас, из-за санкций, наложенных Западом на Россию, могут возникнуть проблемы перевозки для китайских грузов на основных российских транспортных маршрутах, особенно в портах и пограничных пунктах пропуска.

Более того, китайские компании, намеревавшиеся вкладывать значительные средства в развитие и расширение железнодорожной инфраструктуры России, сейчас серьезно призадумались.

Организация тюркских государств (ОТГ) играет исключительную роль и значение в реализации проекта Средний коридор, поскольку именно после достижения взаимопонимания между странами, входящими в данную структуру, проект вышел на уровень функционирующего маршрута.

А когда будет завершен второй этап расширения Бакинского порта, там будет переваливаться ежегодно 25 миллионов тонн грузов, в том числе 500 тысяч контейнеров, эквивалентных 20 футам.

Необходимая инфраструктура в порту создавалась в течение 11 лет.

Среди портов, которые были разработаны,расширены и модернизированы на восточном побережье Каспия в рамках проекта, следует отметить порты Курык (Казахстан) и Туркменбаши (Туркменистан).

Если годовой объем перевалки порта Курык составлял 4,1 миллиона тонн, или 240 тысяч контейнеров в 20-футовом эквиваленте, то теперь этот объем увеличен примерно до 6 миллионов тонн. Поскольку порт Туркменбаши имеет грузоподъемность 4 миллиона тонн и 400 тысяч контейнеров в 20-футовом эквиваленте, на первый взгляд его можно считать небольшим для реальных объемов перевозок. Поскольку Средний коридор развивается быстрыми темпами, то многократно возрастет место и роль Туркменистана в проекте.

Момент, делающий неизбежным осознание того нюанса, о котором мы говорим, — это повышение тарифов морского транзита по сравнению с наземным транспортом в условиях изменения глобальных логистических маршрутов.

Запуск Среднего коридора в то время, когда спрос на энергоносители в Европейском Союзе и других регионах мира растет, значительно повышает внимание к Транскаспийскому маршруту, и внимание лидеров мирового энергетического рынка к Азербайджану, а также к маршруту Транскаспийского трубопровода из Казахстана в Азербайджан.

Работа Баку в последние годы, связанная с созданием в Азербайджане мультимодальной транзитной инфраструктуры, ускорила реализацию новых возможностей.

Напомним, что в настоящее время одним из трех коммерческих маршрутов между Китаем и Европейским Союзом является именно Транскаспийский международный транспортный маршрут, протяженность которого составляет 4 256 километров автомобильными и железными дорогами и 508 километров – морскими путями.

Проходящий по этому коридору стандартный контейнерный поезд доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, что является серьезным преимуществом.

Для сравнения отметим, что перевалка грузов из Китая и стран Юго-Восточной Азии через Суэцкий канал в Евросоюз занимает от 35 до 40 дней.

Азербайджан, обладающий крупнейшим в Каспийском море торговым флотом (53 судна), благодаря своему расположению на стыке европейского и азиатского континентов стал транспортным узлом международного масштаба. Так, в прошлом году объем транзитных грузоперевозок через Азербайджан увеличился на 75 процентов, данный показатель стремительно растет с начала 2023 года.

Китай также активизировался в рамках Среднего коридора. Поднебесная в настоящее время начала строительство железнодорожного маршрута Китай-Кыргызстан-Узбекистан, который будет выходить к восточному берегу Каспийского моря, откуда грузы будут доставляться паромами в Баку.

При этом увеличиваются и объемы перевозок в обратном направлении - с Запада на Восток. Железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс модернизируется, необходимые работы по увеличению пропускной способности до 5 миллионов тонн в год планируется завершить в 2024 году.

Также ускорена унификация таможенной документации, системы «единого окна» и подготовка единых принципов в рамках тарифной политики для работы Среднего коридора на полную мощность.

Все это увеличивает как коммерческую ценность, так и геополитическую значимость маршрута.

Что также ускорит реализацию проекта Зангезурского коридора, поскольку этот коридор является кратчайшим транзитным путем, который может диверсифицировать транспортные маршруты между Китаем, Центральной Азией и Европейским союзом.

Средний коридор даст толчок экономическому развитию не только Азербайджана, но и всего региона. Он станет дополнительным инструментом влияния для установления мира и стабильности в регионе и обеспечит бесперебойность грузоперевозок в страны Европейского Союза.

Запад и Восток готовы к более тесному сотрудничеству через Азербайджан.