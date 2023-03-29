После исторического визита Джейхуна Байрамова, сотрудничество с Израилем будет расширяться - МИД

БАКУ /Trend/ - После исторического визита Джейхуна Байрамова, сотрудничество с Израилем будет расширяться.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал на своей странице в Twitter начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Да здравствует более сильное и процветающее сотрудничество между Азербайджаном и Израилем", - говорится в публикации.

Отметим, что 28 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину.

В рамках визита, который продлится с 29 по 30 марта запланировано проведение встреч министра Джейхуна Байрамова с высокопоставленными представителями обеих стран, а также участие в церемонии открытия посольства Азербайджана в Израиле.

(Перевод: Фидан Мустафаева)