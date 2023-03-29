Глава МИД Израиля посетит Азербайджан (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в ближайшие дни посетит Азербайджан.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, выступая с заявлением для прессы после встречи со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Министр отметил, что визит состоится в апреле в рамках заседания совместной Комиссии между правительствами Азербайджана и Израиля.

"С нетерпением жду визита в Азербайджан с нашей делегацией для улучшения торговых отношений между нашими странами", - сказал Коэн.

Отметим, что 28 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину.

В рамках визита, который продлится с 29 по 30 марта запланировано проведение встреч министра Джейхуна Байрамова с высокопоставленными представителями обеих стран, а также участие в церемонии открытия посольства Азербайджана в Израиле.

(Перевод: Фидан Мустафаева)