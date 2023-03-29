Азербайджан является стратегическим партнером Израиля - Эли Коэн (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан является стратегическим партнером Израиля.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, выступая с заявлением для прессы после встречи со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

"Посол Азербайджана несколько дней назад вручил верительные грамоты Президенту Ицхаку Герцогу и уже официально приступил к работе. Азербайджан является стратегическим партнером Израиля. Мы сотрудничаем по самым широким аспектам в различных областях", - сказал он.

Министр отметил, что углубляется экономическое сотрудничество между двумя странами.

"Мы уже эффективно взаимодействуем в области сельского хозяйства, кибертехнологий, безопасности пищевых продуктов и есть потенциал для дальнейшего углубления этого сотрудничества", - добавил Коэн.

Отметим, что 28 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину.

В рамках визита, который продлится с 29 по 30 марта запланировано проведение встреч министра Джейхуна Байрамова с высокопоставленными представителями обеих стран, а также участие в церемонии открытия посольства Азербайджана в Израиле.

(Перевод: Фидан Мустафаева)