Лавров обсудит в Турции ситуацию в Карабахе

БАКУ/Trend/ - Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Турцию 6-7 апреля. Как сообщает Trend, об этом заявила в четверг представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

По словам Захаровой, состоится обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, в том числе по текущей ситуации в Карабахском регионе Азербайджана, а также в Сирии, Украине, Центральной Азии и Афганистане.

«В ходе контактов планируется обсудить широкий круг проблем, прежде всего состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах, которые представляют взаимный интерес, включая торговлю, энергетику, туризм», - сказала она.