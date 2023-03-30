Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Глава МИД Азербайджана посетил дом-музей Ясира Арафата (ФОТО)

Политика Материалы 30 марта 2023 21:02 (UTC +04:00)
Глава МИД Азербайджана посетил дом-музей Ясира Арафата (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - 30 марта 2023 года в рамках официального визита в Палестину министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил дом-музей лидера палестинского освободительного движения Ясира Арафата.

Как сообщили Trend в четверг в министерстве иностранных дел, в ходе визита правление музея подробно проинформировало азербайджанскую делегацию о доме-музее, в экспозиции которого отражены самые важные события в истории Палестины с начала 20 века и до смерти лидера палестинского народа Ясира Арафата в 2004 году.

Министр Джейхун Байрамов, близко ознакомившийся с коллекциями музея, оставил запись в Книге памяти музея.

Глава МИД Азербайджана посетил дом-музей Ясира Арафата (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана посетил дом-музей Ясира Арафата (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана посетил дом-музей Ясира Арафата (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана посетил дом-музей Ясира Арафата (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана посетил дом-музей Ясира Арафата (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана посетил дом-музей Ясира Арафата (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана посетил дом-музей Ясира Арафата (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана посетил дом-музей Ясира Арафата (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости