Обнародована повестка очередного заседания парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 4 апреля 2023 года.

Как сообщили Trend в пятницу в парламенте, в повестку заседания включены 29 вопросов:

1. Заявление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

2. Законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)" (первое чтение).

3. Законопроект об утверждении протокола о внесении изменений в Нахчыванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

4. Законопроект об утверждении протокола о внесении изменений в Соглашение о финансовых правилах секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

5. Законопроект об утверждении Соглашения между правительствами стран-членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора.

6. Законопроект об утверждении Соглашения между правительствами стран-членов Организации тюркских государств о международных комбинированных грузоперевозках.

7. Законопроект об утверждении протокола о внесении изменений в Соглашение о взаимодействии государств - участников Содружества в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли от 9 октября 1992 года.

8. Законопроект об утверждении Конвенции об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход между Азербайджанской Республикой и Японией.

9. Законопроект об утверждении Соглашения о воздушном сообщении между правительством Азербайджанской Республики и правительством Черногории.

10. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О прокуратуре" (третье чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в закон "Описание знаков различия и форменной одежды работников органов прокуратуры", утвержденный законом Азербайджанской Республики от 29 июня 2001 года № 165-IIQ (третье чтение).

12. Законопроект об отмене закона Азербайджанской Республики "О служебном удостоверении работников прокуратуры" (третье чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О прохождении службы в органах прокуратуры" (третье чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О банках" (третье чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О рынке ценных бумаг" (третье чтение).

17. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О прокуратуре" (первое чтение).

18. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О государственной службе" и "О прохождении службы в органах прокуратуры" (первое чтение).

19. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации" (первое чтение).

20. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об управлении муниципальными землями" (первое чтение).

21. Законопроект о внесении изменений в Положение о правилах подготовки и согласования документов, связанных с выделением муниципальных земель, утвержденный законом Азербайджанской Республики от 15 марта 2002 года № 274-IIQ (первое чтение).

22. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственном реестре недвижимости" (первое чтение).

23. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об утверждении, вступлении в силу Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики и связанном с этим правовом регулировании" (первое чтение).

24. Законопроект о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

25. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях (первое чтение).

26. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

27. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике" (первое чтение).

28. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О газоснабжении" (первое чтение).

29. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О водоснабжении и водоотведении" (первое чтение).