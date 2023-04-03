Международные банки замешаны в незаконной военной деятельности армян в Карабахе - Расследование

БАКУ /Trend/- С окончанием второй карабахской войны 2020 года, считающейся решающим этапом затянувшегося армяно-азербайджанского конфликта, военно-политической победой Азербайджана, конфликт ушел в историю.

Однако различные круги в некоторых странах пытаются по-разному использовать проживающих в Карабахском экономическом районе граждан армянского происхождения, чтобы изменить новые геополитические реалии в регионе Южного Кавказа или сохранить инструмент давления на официальный Баку.

На фоне расширения механизма диалога между официальным Баку и армянским меньшинством, проживающим в Карабахе, который в настоящее время считается важным этапом постконфликтного периода, предпринимаются некоторые политические шаги, а также военные и террористические действия, направленные на подрыв процесса реинтеграции и обсуждения прав и свобод граждан армянского происхождения.

Агентство развития под названием «Мы — Наши Горы», созданное Рубеном Варданяном, который приехал в Карабах, чтобы пропагандировать сепаратизм и настроить простых армянских граждан против Азербайджана, в рамках сотрудничества с Арменией и международными структурами реализует в Карабахе ряд проектов под видом «гуманитарной деятельности».

Среди проектов, доведенных до широкой общественности на официальном сайте агентства идет сбор пожертвований на проведение конкурса под названием Юношеский Чемпионат «Давид-Бек», который включает в себя системную военную подготовку и обучение.

Это мероприятие, именуемое спортивным соревнованием среди молодежи, планируется провести среди юношей и девушек 16-18 лет из школ, действующих в Ханкенди. На основании предоставленной информации отмечается, что общий бюджет конкурса, который запланирован на январь-май текущего года, составляет примерно 212 тысяч долларов США. Отмечается, что целью мероприятия является популяризация военной тематики среди молодежи, обеспечение готовности молодежи к боевым действиям и формирование опытных боевых отрядов.

Фото 1. Военная подготовка армянских школьников.

Подготовка местной молодежи к сепаратистской и террористической деятельности под видом военного спорта в Карабахе, считающегося суверенной территорией Азербайджанской Республики в соответствии с международным правом, недопустима. Продолжается сбор пожертвований на проект, осуществляемый агентством развития «Мы — Наши горы» и поддерживаемый сепаратистами в Карабахе.

Пожертвования могут быть сделаны банковским переводом и кредитной картой, и хотя основной банковский счет принадлежит AMERIABANK армянского происхождения, есть также банки-корреспонденты для переводов в долларах - CITIBANK NA, NEW YORK, банк для перевода в евро - RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, VIENNA, а также банк для перевода в рублях - RAIFFEISEN BANK MOSCOW.

Фото 2. CITIBANK NA, который является партнером в незаконной военной деятельности.

Фото 3. RAIFFEISEN BANK, который является партнером в незаконной военной деятельности.

Участие глобальных иностранных банков, таких как CITIBANK NA и RAIFFEISEN BANK, в финансировании сепаратистской военной деятельности на суверенных территориях Азербайджана является международным преступлением. Также данная деятельность указанных банков является нарушением международных правил и корпоративной этики работы. На территориях Карабаха, находящихся под юрисдикцией Азербайджана, любая банковская деятельность может осуществляться только на основании лицензии, выдаваемой Центральным Банком Азербайджанской Республики. Любая банковская операция, не соответствующая этому условию, не только противоречит законодательству Азербайджана, но и нарушает требования Базельских принципов, отражающих пруденциальные правила международной банковской системы. Поэтому азербайджанская сторона считает деятельность указанных банков и всех лиц, сотрудничающих с ними в Карабахе, незаконной и требует пересмотра их деятельности.

Фото 4. Тренинг армянской организации POGA со школьниками.

Фото 5. Армянские школьники на военных учениях.