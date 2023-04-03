Джейхун Байрамов встретился с замминистра иностранных дел Италии

БАКУ /Trend/ - 3 апреля 2023 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли,

Как сообщили в понедельник Trend в МИД Азербайджана, на встрече было выражено удовлетворение уровнем существующих отношений между Азербайджаном и Италией в рамках двустороннего сотрудничества и обсуждены перспективы многомерного стратегического партнерства в области безопасности, в политической, экономической, торговой, энергетической, гуманитарной, образовательной и других сферах.

Стороны также обменялись мнениями о партнерстве Азербайджана с Европейским Союзом, в том числе о расширении сотрудничества в энергетических и транспортных проектах, а также относительно альтернативных энергетических проектов.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал Чириелли о многочисленных актах вандализма, совершенным Арменией за годы оккупации наших территорий в течение 30 лет, о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений после войны 2020 года, а также о процессе переговоров по подготовке мирного договора между двумя странами, восстановительных и строительных работах Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях. Вместе с тем, до сведения Чириелли была доведена информация о препятствиях, политических и военных провокациях против мирного процесса со стороны Армении, а также продолжающуюся миннуе угрозу.

Заместитель министра Эдмондо Чириелли, отметил, что Азербайджан является стратегическим партнером Италии, и отметил, что с окончанием конфликта во всем регионе начался новый период и появились более благоприятные возможности. Он также рассказал о новых возможностях для всестороннего расширения отношений между двумя странами и перспективах развития сотрудничества.

В ходе встречи также были обсуждены другие международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.