Появились новые подробности в деле о теракте против депутата Фазиля Мустафы (ДОПОЛНЕНО)

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БАКУ /Trend/ - В деле о теракте в отношении депутата Фазиля Мустафы появились новые подробности.

Как сообщает в понедельник Trend, стало известно, что в числе задержанных Службой государственной безопасности (СГБ) Гусейнов Гасан Рамиз оглу, брат Гусейнова Гусейна Рамиз оглу, который скрывался в Иране и угрожал убить Фазиля Мустафу.

Так, Гасан Гусейнов организовал отправку денежных средств Туралу Мамедову в обмен на выполнение заданий иранских спецслужб (Турал Мамедов был арестован в связи с тем, что по заданию иностранных спецслужб вел в Азербайджане тайные видеосъемки по заданным адресам, при аресте при нем было обнаружено специальное устройство, присланное из Ирана, для отслеживания траектории движения объектов в воздушном пространстве).

Выяснилось, что Гасан Гусейнов - племянник обвиняемого в попытке терроризма и государственной измене и скрывающегося в Иране Искендера Гусейнова.